Луганская областная администрация выступила против открытия КПВВ в Счастье

Луганская областная военно-гражданская администрация не поддерживает предложение представителей «ЛНР», озвученное 20 сентября на заседании рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы в Минске, об открытии пункта пропуска в районе города Счастье учитывая стратегическую нецелесообразности этого шага.

В то же время областной военно-гражданской администрацией предпринимаются усилия по открытию дополнительных дорожных коридоров и организации транспортного сообщения с жителями временно оккупированной территории.

Украинской стороной подготовлена ​​вся необходимая инфраструктура для функционирования КПВВ «Золотой». Именно на открытии этого транспортного коридора настаивает областная власть.

Напомним, что вопрос определения направлений и порядок функционирования дорожных коридоров через линию разграничения сторон решаются и согласовываются только на заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске с обеспечением соблюдения режима прекращения огня и привлечением представителей международных организаций в качестве гарантов безопасности посетителей пунктов пропуска.