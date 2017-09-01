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На Луганщине задержали боевика

Сегодня, 09:45 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области оперативники Управления уголовного розыска Нацполиции совместно с бойцами Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) задержали 46-летнего мужчину, который ранее был участником террористической организации "Луганская народная республика".

 Об этом заявила пресс-секретарь полиции региона Татьяна Погукай в Facebook. По данным правоохранителей, мужчина летом 2014 входил в одно из бандформирований, которое действовало на территории Северодонецка.

 "Правоохранители установили, что мужчина в поисках дополнительного заработка добровольно согласился на предложение своего товарища и вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР. Каждый день после работы задержаный помогал боевикам строить фортификационные сооружения и блокпосты", - написала Погукай. Во время проведения санкционированных обысков в помещениях, принадлежащих задержанному, полицейские обнаружили и изъяли документы, которые свидетельствуют о его участии в рядах так называемой "Армии Юго-Востока" (вооруженное формирование ЛНР)


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