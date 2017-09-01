За сутки в АТО зафиксировали 16 обстрелов

Сутки в районе проведения АТО завершилась ростом количества обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных группировок.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"Если днем ​​противник соблюдал режим тишины, то после 18 часов на Приморском и Донецком направлениях враг активизировал вооруженные провокации", - сообщили в штабе АТО.

Таким образом, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 16 раз нарушили перемирие, во время 12 из которых АТО открывали огонь, ведь была прямая угроза жизни украинских воинов. В результате боевых действий потерь среди украинских военных нет.

"Так, вечером и ночью боевики 4 раза по различным видам гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в районе Авдеевской промзоны. Украинские защитники жестко давали отпор. Кроме того, противник применял вооружение БМП вблизи Новоселовки (второй) и Майорска", - сообщают в штабе.

Тем временем на Приморском направлении из крупнокалиберных пулеметов НВФ дважды били вблизи Водяного, а из противотанковых гранатометов работали по окрестностям Гнутово. В конце суток, под вражеским огнем оказались украинские укрепления у Павлополя. А на Луганском направлении НВФ выпустили 6 мин калибра 82 миллиметра и применяли автоматический гранатомет и пулемет на подступах к Крымскому.