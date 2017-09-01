В «ЛНР» задержали еще одного «украинского шпиона». Приговорили к 13 годам лишения свободы

Так называемый «Военный суд ЛНР» приговорил жителя Первомайска, Костенникова Анатолия Тихоновича, 1958 года рождения, к 13 годам лишения свободы за якобы «шпионаж в пользу Украины». Об этом сегодня сообщила «МГБ».

«Приговором Военного суда ЛНР Костенников признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Представители силового крыла «ЛНР» обвинили мужчину в том, что он занимался сбором и передачей сведений военного характера.