» » В «ЛНР» задержали еще одного «украинского шпиона». Приговорили к 13 годам лишения свободы

В «ЛНР» задержали еще одного «украинского шпиона». Приговорили к 13 годам лишения свободы

Вчера, 18:06 citynews.net.ua | Напечатать

Так называемый «Военный суд ЛНР» приговорил жителя Первомайска, Костенникова Анатолия Тихоновича, 1958 года рождения, к 13 годам лишения свободы за якобы «шпионаж в пользу Украины». Об этом сегодня сообщила «МГБ».

«Приговором Военного суда ЛНР Костенников признан виновным и приговорен к 13 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

 

Представители силового крыла «ЛНР» обвинили мужчину в том, что он занимался сбором и передачей сведений военного характера.


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