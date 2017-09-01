Италия обещает способствовать решению конфликта на Донбассе

Италия будет способствовать урегулированию конфликта на Донбассе во время своего председательства в ОБСЕ в 2018 году.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины по итогам встречи министра Павла Климкина с итальянским коллегой Анджелино Альфано в Нью-Йорке.

Сообщается, что стороны обсудили перспективы операции ООН по поддержанию мира на Донбассе. Итальянской стороне привели дополнительные аргументы по развертыванию миссии на всей территории ОРДЛО, в первую очередь вдоль временно неконтролируемой части российско-украинской границы. В рамках обсуждения усиления роли ОБСЕ в урегулировании российско-украинского конфликта итальянскую сторону пригласили посетить Украину в ноябре накануне председательства в организации в 2018 году. Среди ключевых задач визита названа непосредственная оценка ситуации вблизи линии разграничения и последствий агрессии России против Украины.