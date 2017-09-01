Мошенники через Интернет выманили у жителей Луганщины почти 200 тысяч

Прокуратурой Луганской сообщено о подозрении участникам организованной преступной группы, которые мошенническими действиями завладели денежными средствами на сумму почти 200 тысяч гривен, передает пресс-служба ведомства.

Установлено, что четверо граждан Украины, действуя в составе организованной преступной группы на территории Луганской и Харьковской областей, обманывали граждан путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Злоумышленники, находясь в Харькове, искали объявления на сайте «OLX», выложенные жителями Луганской области. После чего звонили жителям Луганской области и представляясь лицом, которое хочет приобрести товар, получали от них номера банковских карточек для якобы перечисления предоплаты за товар, их анкетные данные и абонентские номера, закрепленные за названными карточками.

После этого мошенники звонили потерпевшим от имени работников главных управлений банков, объясняя, что в связи с невозможностью получения перевода платежа, который они ожидают, необходимо назвать данные банковской карточки: срок действия, CVV2-код, а также коды подтверждения, которые якобы они направляли из главного управления банка. Своими действиями злоумышленники обманули 40 доверчивых граждан на сумму почти 200 тысяч гривен.

Сейчас участникам организованной преступной группы сообщено о подозрении и избраны меры пресечения.

Справка: санкция ч. 3 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет, санкция ч. 4 ст. 190 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.