Кабмин упростил участие переселенцев в программе доступного жилья

Кабинет министров Украины вычеркнул справку о регистрационном учете переселенцев из перечня документов, необходимых для участия в программе доступного жилья. Такое решение было принято в ходе заседания правительства 20 сентября.

Докладчиком в вопросе об изменении постановлений выступил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко. Как заявил он, изменения были предложены для того, чтобы программа работала для двоих категорий граждан – участников антитеррористической операции и вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.

Для изменения правил участия переселенцев в программе доступного жилья необходимо было изменить постановления Кабмина №140 от 11 февраля 2009 года и №193 от 20 февраля 2012 года. Это позволяет переселенцам не предоставлять справку с учета для участия в программе.

Программа доступного жилья предусматривает компенсацию половины стоимости имущества, и финансируется за счет возврата выданных предварительно кредитов. В первую очередь, обеспечение жильем направлено на участников АТО, а уже потом – на переселенцев.

«Таким образом, упрощается подача документов. Второе, я думаю, эта программа сейчас должна поработать немного для участников, которые находились в зоне АТО и защищали Украину, и во вторую очередь, защитили граждан, которые пострадали от военной агрессии на востоке Украины и оккупации Крыма», – отметил Зубко.