МинАТО и GIZ разрабатывают программу профобучения для переселенцев

Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц и Немецкая ассоциация международного сотрудничества (GIZ) готовят программу по переквалификации переселенцев в соответствии с потребностями рынка труда.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По инициативе немецкой стороны начата подготовка программы "Профессиональная помощь ВПЛ при выходе на рынок труда". Программа предусматривает профессиональные курсы, или курсы по переквалификации внутренне перемещенных лиц в соответствии с потребностями рынка труда регионов в которых они проживают.

В целом, проект предусматривает три направления: краткосрочные подготовительные курсы рассчитаны на срок обучения до двух недель; долгосрочные курсы по перепрофилированию людей, которые уже имеют определенную квалификацию, но не могут найти за ней работу; инновационное направление, предусматривающее объединение усилий государства, местной власти, предпринимателей и общественности в поисках решения проблем трудоустройства ВПЛ.

Проект реализуется при финансовой поддержке правительства Германии и рассчитан на четыре года. Проект предназначен для внедрения в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской и Полтавской областях. На текущий момент уже работают курсы по шитью и программа обучения по направлению менеджмент проектов.

"Наш мандат предусматривает работу по помощи переселенцам только на подконтрольной Украины территории, но программой, при желании, смогут воспользоваться и жители временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей", - отметил руководитель проектов GIZ по устойчивому развитию в Украине Беньямин Клинге.

Как отмечают в министерстве, в настоящее время готовится к подписанию соглашение между GIZ и Министерством по сотрудничеству в данном направлении. Завершение формальных процедур планируется в течение одного-двух месяцев. После этого представители неправительственных организаций смогут обращаться с предложениями по реализации конкретных проектов.