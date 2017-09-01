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Пуск Северодонецкого "Азота" остановлен

Вчера, 15:46 citynews.net.ua | Напечатать

Запуск Северодонецкого объединения "Азот", входящего в "Ostchem Holding" Дмитрия Фирташа, снова остановлен. Об этом в Facebook написал глава профсоюза работников "Азота" Валерий Черныш.

"Всё, нет сил понять происходящее. Предприятие неделю назад фактически уже было подготовлено к запуску. Сейчас пуск остановлен. Кто не дает "Азоту" начать работу? Собственник, государство, органы власти, конкуренты? Наверное, пришла пора кому-то держать ответ", - написал Черныш.

По мнению главы профсоюза, если предприятие не включится в работу до второй половины ноября, то зимой "Азот" запустить не удастся, после чего специалисты уволятся, а весной "Азот" "превратится в груду металлолома" с сотнями миллионов долгов по зарплате. 

"К сказанному, Одесский припортовый завод с июля в простое. Его готовят к продаже в феврале 2018 года. Государственный завод - банкрот. Контрольный пакет акций "Сумыхимпром" государство выставляет на торги в октябре этого года. А на ж/д станции "Дарница" (г.Киев, столица Украины, центр страны!) 4 сентября этого года стояли два состава минераловозов компании "Еврохим" и цистерн компании "Сибур". Защита отечественного производителя, говорите? Нет, не слышали", - также написал Черныш.

Отметим, что еще 16 июня руководитель профсоюзного комитета был настроен оптимистичнее.

"Возобновление работы Северодонецкого "Азота" является приоритетной задачей, поэтому в первую очередь будет решаться вопрос по запуску его производств. Мы договорились поддерживать ежедневные контакты с Юрием Бойко, Сергеем Дунаевым и Игорем Бутковым для решения проблем работников и предприятия", - заявлял Черныш северодонецким СМИ.

21 июля председатель правления предприятия Леонид Бугаев также говорил о сроках запуска "Азота".

"Возобновление выпуска аммиачной селитры на привозном аммиаке предприятием Северодонецкое объединение Азот, входящим в группу компаний Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа, запланировано на август 2017 года", - цитировала Бугаева пресс-служба предприятия.

Напомним, простой объявлен на ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" из-за отсутствия сырья и газа. 4 апреля на предприятии подписан соответствующий приказ.


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