Объекты Северодонецкого объединения "Азот", не имеющие экологической брони, были обесточены вчера, 18 сентября, из-за долга 38 миллионов гривен перед Луганским энергетическим объединением. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЛЭО.

Также известно, что вместе с объектами завода "Азот" без света остался областной штаб Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, находящийся на территории завода.

"Луганское энергетическое объединение делает все, чтобы неприятности обошли жителей Луганщины, давая водоканалам и другим предприятиям возможности для решения своих проблем с долгами. Но мы не можем, и не будем давать электричество бесплатно", - сказано в сообщении источника.