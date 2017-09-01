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Минобороны: в Донбассе находятся почти 3 тыс кадровых военных РФ

Вчера, 18:10 citynews.net.ua | Напечатать

На не подконтрольной Украине территории Донбасса находятся 2900 кадровых российских военных.

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко в эфире Радио Свобода.

Кроме того, по словам Лысенко, на востоке Украины остаются около 31 тыс оккупационных войск.

Также он сообщил, что на вооружении боевиков и российских военных - более 170 танков.

"Кроме этого, около 300 боевых машин разного типа - и БМП,и БТР, и МТ-ЛБ...до 100 реактивных систем залпового огня, не только Грады, но и Ураганы", - добавил он.

Лысенко отметил, что отмечается тенденция по выводу техники, которая проходила испытания на территории Донбасса, на территорию России.


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