Потери террористов в Донбассе на этой неделе превысили 40 человек

Российско-оккупационные войска в Донбассе потеряли в течение минувшей недели 41 человека и одну единицу техники, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО, полковник Андрей Лысенко, ссылаясь на данные украинской разведки.

"Подтвержденные потери противника за минувшую неделю составили: 10 погибших оккупантов, 31 раненый оккупант, один потерянный БПЛА", - отметил он на брифинге в Киеве в понедельник, 18 сентября.

По данным Главного управления разведки МО Украины, львиная доля потерь террористов приходится на так называемый "9 полк", который занимает позиции на юге мариупольского направления.

По данным ГУР Минобороны Украины и группы "Информационное сопротивление", российские военные регулярно гибнут в Донбассе в результате боевых действий, в бытовых конфликтах, а также от передозировки наркотиками.