В Старобельске откроют мост после капитального ремонта

20 сентября состоится открытие отремонтированного моста через реку Айдар в Старобельске. Ремонт проведен Программой развития ООН при финансовой поддержке правительства Японии. Общая стоимость работ - 227 000 долл. США.

На объекте были отремонтированы поврежденные опоры и пролетные конструкции, заменены железобетонные балки между двумя опорами. Строители осуществили меры по защите металлических конструкций моста от коррозии, восстановили более 200 метров квадратных метров дорожной поверхности, выполнили замену деформационных швов и установили новую энергоэффективную систему освещения вдоль всего 250-метрового моста.

Открытие состоится 20 сентября в 11:00 по адресу г. Старобельск, мост через реку Айдар на автомобильной дороге Р-07 Чугуев - Меловое (с стороны Старобельска).