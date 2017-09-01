Более 500 украинских военных покончили жизнь самоубийством за период АТО

За период проведения антитеррористической операции в Донбассе более 500 украинских военных покончили жизнь самоубийством вследствие посттравматического синдрома.

Об этом сообщила народный депутат от "Блока Петра Порошенко", председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в Facebook.

"По результатам аналитической работы специалисты национального государственного института социальной и судебной психиатрии МЗ Украины - почти 85% суицидов совершают участники АТО в возрасте до 40 лет, большую часть из них составляют лица до 30 лет (45,5% от всех)", - написала Богомолец.

По ее словам, одним из самых существенных среди факторов, связанных с суицидом, оказался "состояние алкогольного или наркотического опьянения во время совершения суицида". Он был зафиксирован у 51% погибших. "Среди механизмов суицида значительно превосходит ранения от огнестрельного оружия (61%), и повешение (31%)", - уточнила Богомолец.