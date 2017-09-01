Штаб: Боевики выпустили 15 мин по позициям ВСУ вблизи Новотошковского

Боевики продолжают обстреливать позиции сил антитероричтичної операции на всех направлениях.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО в Facebook.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО серьезно не изменилась. Боевики продолжили обстрелы украинских укреплений на всех направлениях, одиночно и используя минометы калибра 82 миллиметра. В общем с полуночи незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушили перемирие.

В ходе 5 наиболее угрожающих обстрелов силы АТО открывали огонь в ответ. Потерь среди украинских защитников нет", - говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении боевики выпустили 15 мин по позициям ВСУ вблизи Новотошковского.

На Приморском направлении боевики трижды из стрелкового оружия открывали огонь в районе Талаковки, а из гранатометов - в районе Водяного.

На Донецком направлении боевики обстреляли силы АТО вблизи Зайцево и Авдеевки из крупнокалиберных пулеметов, а из стрелкового оружия - возле шахты Бутовка.