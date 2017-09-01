На Донбассе увеличилось количество зафиксированных случаев применения тяжелых вооружений

На Донбассе увеличилось количество зафиксированных случаев применения тяжелых вооруженийСегодня, 15:31
Число обстрелов на Донбассе за прошедшую неделю возросло на 30%.
Об этом сообщил первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает пресс-служба миссии в Twitter.
"На прошлой неделе наблюдалось 30-процентное увеличение числа нарушений прекращения огня по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил он.
По словам Хуга, на прошлой неделе увеличилось количество зафиксированных случаев применения тяжелых вооружений: 66 против 11 на предыдущей неделе.