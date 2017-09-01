В Северодонецке пьяный автомобилист влетел в заправку

Патрульные составили два протокола на нетрезвого водителя, совершившего ДТП на автозаправке в Северодонецке.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Так, минувшим вечером к патрульным обратился работник АЗС, который сообщил о ДТП, которое произошло на территории автозаправки в районе автовокзала в Северодонецке.

Прибыв на место, инспекторы обнаружили, что водитель автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением и совершил наезд на горюче-заправочный комплекс.

При общении с мужчиной полицейские заметили у него признаки алкогольного опьянения и предложили ему пройти тест на состояние опьянения. Водитель согласился пройти осмотр на месте с помощью алкотестера.

Результатом проведения теста стало обнаружение в организме водителя 3,21 промилле алкоголя, что в 16 раз превышает норму. Также при проверке документов оказалось, что у водителя отсутствует полис обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Относительно 55-летнего мужчины составлено два протокола по части 1 статьи 130 (управление в состоянии опьянения), статье 124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и вынесено постановление по части 1 статьи 126 КУоАП (управление без соответствующих документов).