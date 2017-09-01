«Прокурору ГП ЛНР» сообщили о подозрении

"Прокурору генеральной прокуратуры" "Луганской народной республики" сообщено о подозрении, передает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Досудебным расследованием установлено, что в начале 2015 года, реализуя свой преступный умысел, житель города Луганска инициировал и предоставил добровольное согласие на назначение его на должность так называемого "начальника следственного отделения следственного Управления по Артемовскому району Луганска генеральной прокуратуры "ЛНР".

"Так называемому "начальнику следственного отделения следственного Управления по Артемовскому району Луганска Генеральной прокуратуры "ЛНР" заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации)", - отмечается в сообщении.