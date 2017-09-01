Кабмин хочет сделать для переселенцев квартирный учёт без привязки к месту жительства

Кабинет министров на заседании 20 сентября рассмотрит отмену необходимости вынужденным переселенцам находиться на квартирном учете по месту регистрации. Об этом «Новостям Донбасса» сообщила депутат Верховной Рады Наталья Веселова.

«Кабмин в среду должен утвердить наработанные изменения в постановление №140 от 2009 года. Основные пункты: 1) переселенцам не надо становиться на квартирный учет по месту регистрации, так возникала абсурдная ситуация – людей отправляли в Донецк, Луганск, Макеевку, Горловку становиться на квартирный учет; 2) продление срока действия программы "Доступное жилье"; 3) повышена стоимость квадратного метра жилья, в соответствии с рыночных цен», – рассказала депутат.

Согласно предложенным изменениям, внутренне перемещенным лицам не нужно будет становиться на квартирный учет по месту регистрации, чтобы получить жилье. Для переселенцев главным условием участия в программе «Доступное жилье» станет отсутствие квартиры на подконтрольной украинским властям территории страны. Сегодня соответствующие изменения в постановление Кабмина №140 от 11 февраля 2009 одобрил Комитет по вопросам экономической, финансовой и правовой политики, развития топливно-энергетического комплекса, инфраструктуры, оборонной и правоохранительной деятельности.

Эту информацию также подтвердил присутствовавший на заседании правительственного комитета глава Фонда содействия молодежному жилищному строительству Сергей Комнатный.

«Сегодня правительственный комитет одобрил изменения в Постановление КМУ №140 "О порядке обеспечения доступным жильем граждан", которые разработаны во исполнение Закона №1954 про обеспечение жильем участников АТО и внутренних переселенцев! Двигаемся вперед! Далее правительство!», – написал Комнатный у себя в Facebook.