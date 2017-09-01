«Динамо» и «Заря» сыграют стартовые матчи в Лиге Европы

Сегодня стартует групповой турнир второго по престижности футбольного клубного турнира - Лиги Европы. В первом туре киевское «Динамо» дома примет албанский «Скендербеу», а луганская «Заря» во Львове сыграет против шведского «Эстерсунда».

Об этом сообщает Укринформ.

Без Андрея Ярмоленко для «Динамо» начинается новая история в еврокубках. Это не только испытание для Александра Хацкевича, но и шанс выйти на новый уровень для Виктора Цыганкова, которого почти официально признали правопреемником Ярмоленко. Сегодняшний матч также возможность проявить себя Артему Кравцу и Жуниору Мораесу. Им нужны голы, а «Динамо» сегодня нужна только победа.

Матч «Динамо» - «Скендербеу» состоится в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 20:00. Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1».

Для команды Юрия Вернидуба пора ставить серьезную цель в Европе. И выход из группы в ЛЕ - самое то. А для этого необходимо побеждать в домашних матчах и начинать уже сегодня - против крепкого шведского середняка. Матч с «Эстерсундом» это еще и вызов для Александра Караваева и Артема Громова, которые перезапускают свою карьеру в «Заре».

Матч «Заря» - «Эстерсунд» состоится во Львове на «Арене Львов». Начало в 22:05. Прямая трансляция на телеканалах «Украина» и «Футбол 2».