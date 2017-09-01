«ЛНР»: религиозным организациям нужно пройти экспертизу

При группировке «ЛНР» начал работу «экспертный совет государственной религиоведческой экспертизы», который будет давать заключения религиозным организациям для их дальнейшей регистрации на неподконтрольной Украине территории Луганской области. Об этом говорится в сообщения на сайте т.н. «Министерства культуры, спорта и молодежи ЛНР».

Отмечается, что перед подачей документов на регистрацию в «Министерстве юстиции ЛНР» руководителям религиозных организаций необходимо пройти обязательную консультацию и получить заключение этой религиоведческой экспертизы.