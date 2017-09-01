Порошенко назначил главу Службы внешней разведки Украины

Президент Петр Порошенко подписал Указ о назначении Егора Божка председателем Службы внешней разведки Украины, - сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что Порошенко представил коллективу СВР Украины нового руководителя. "Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - отметил президент.

С июня 2015 года Егор Божок исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

По словам президента, работа Егора Божка в Миссии Украины при НАТО дала возможность скоординировать усилия украинских международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность государства. Он также отметил, что эта деятельность имеет особое значение для защиты национальных интересов Украины.

Президент выразил уверенность, что назначение нового председателя СВР Украины даст импульс в развитии Службы.

Глава государства обозначил стратегические направления развития Службы и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он также выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока