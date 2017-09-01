» » Порошенко назначил главу Службы внешней разведки Украины

Порошенко назначил главу Службы внешней разведки Украины

Сегодня, 15:16 citynews.net.ua | Напечатать

Президент Петр Порошенко подписал Указ о назначении Егора Божка председателем Службы внешней разведки Украины, - сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что Порошенко представил коллективу СВР Украины нового руководителя. "Я знаю Егора Божка давно - как патриота, решительного, профессионального человека, который имеет огромный опыт зарубежной работы", - отметил президент.

С июня 2015 года Егор Божок исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

По словам президента, работа Егора Божка в Миссии Украины при НАТО дала возможность скоординировать усилия украинских международных партнеров в поддержку Украины и значительно усилить обороноспособность государства. Он также отметил, что эта деятельность имеет особое значение для защиты национальных интересов Украины.

Президент выразил уверенность, что назначение нового председателя СВР Украины даст импульс в развитии Службы.

Глава государства обозначил стратегические направления развития Службы и ее взаимодействия с ключевыми партнерами. Он также выразил уверенность, что новому руководителю удастся значительно усилить эффективность работы Службы и взаимодействия с другими ведомствами оборонного блока


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 15:59

Боевики «ЛНР» обстреляли Станицу Луганскую из минометов

Сегодня, 15:16

Порошенко назначил главу Службы внешней разведки Украины

Сегодня, 14:37

В Новоайдаре из реки достали три десятка снарядов

Сегодня, 13:24

Суд над главарями "ЛНР" по ИЛ-76 взял самоотвод

Сегодня, 13:21

Украина согласует с партнерами текст инициативы о миротворцах на Донбассе

Сегодня, 12:55

За сутки погибших в зоне АТО нет

Сегодня, 12:27

ДНР может возглавить Александр Бобков, а ЛНР - Василий Волга

Сегодня, 11:46

В центры "Донбасс-Украина" для абитуриентов из ОРДЛО обратились почти 1300 человек

Сегодня, 11:43

«Укрзализныця» планирует запустить прямой поезд из Константиновки в Ивано-Франковск

Сегодня, 10:48

В ОРЛО подорвалась группа диверсантов боевиков

Сегодня, 10:11

ООН призывает расследовать деятельность сайта «Миротворец»

Сегодня, 09:27

США могут профинансировать введение миротворцев на Донбасс

Новости Украины:

Сегодня, 15:58

Минюст предлагает законсервировать 13 тюрем

Сегодня, 15:11

В Киеве из-за хулиганов выключили Каскадный фонтан на Майдане

Сегодня, 13:42

В Донецкой области пытавшуюся убить 8-летнего сына женщину поместили в психиатрическое учреждение

Сегодня, 12:57

Семенишин назначен новым руководителем Нацполиции Донецкой области

Сегодня, 12:22

Кабмин назначил нового главу «Укрспирта»

Сегодня, 11:48

Саакашвили нашелся

Сегодня, 11:43

«Укрзализныця» планирует запустить прямой поезд из Константиновки в Ивано-Франковск

Сегодня, 10:32

В Харьковской области ранили солдата-срочника

Сегодня, 10:10

В Крыму российские силовики проводят обыск в доме крымского татарина

Сегодня, 09:40

В Запорожье в офисном здании произошел взрыв

Сегодня, 09:18

Саакашвили ночью уехал из отеля во Львове в неизвестном направлении

Сегодня, 09:00

В Киеве неделю каждую ночь будет перекрыто Железнодорожное шоссе

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 