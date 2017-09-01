В Новоайдаре из реки достали три десятка снарядов

31 артиллерийский снаряд калибра 30 мм и одна противотанковая мина «ТМ-62» изъяты в Новоайдаре, передает отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, расчетом подводного разминирования Госслужбы по чрезвычайным ситуациям 12 сентября в районе автомобильного моста в Новоайдаре было осуществлено подводное обследование участка реки Айдар во время которого обнаружен и изъят 31 артиллерийский снаряд калибра 30 мм, а также одна противотанковая мина «ТМ-62».