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Суд над главарями "ЛНР" по ИЛ-76 взял самоотвод

Сегодня, 13:24 citynews.net.ua | Напечатать

В Днепре снова не состоялся суд над главарями «ЛНР», которых обвиняют в гибели 49 военнослужащих ВСУ во время катастрофы военного самолета Ил-76, который был сбит во время посадки боевиками на аэродроме в Луганске в июне 2014 года. Судьи по делу главарей «ЛНР» взяли самоотвод.

Об этом в Facebook сообщил поздно вечером 12 сентября адвокат Сергей Погосян.

«Сегодня вся коллегия в составе судей Карягин Н.А., Татарчук Л.А. и Марущак С.Л. заявили самоотвод!!! 20 июля этого года самоотвод взяли судьи Леонов А.А. и Женеску Э.В. Снова виновна автоматизированная система распределения дел! (Дословно: предвзятое автораспределение! Общественный и мировой резонанс дела!)», - написал адвокат.

Судей очень смутил тот факт, что сторона потерпевших в интервью СМИ и на радио говорила, что доверяет этим судьям и призвала всех прийти на заседание и не давать судьям взять самоотвод. После этого, по словам судей, никто не поверит в их беспристрастность и любой европейский суд с легкостью сможет опровергнуть их решения.

Вероятно, следующее рассмотрение дела назначат на конец сентября.


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