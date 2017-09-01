В Днепре снова не состоялся суд над главарями «ЛНР», которых обвиняют в гибели 49 военнослужащих ВСУ во время катастрофы военного самолета Ил-76, который был сбит во время посадки боевиками на аэродроме в Луганске в июне 2014 года. Судьи по делу главарей «ЛНР» взяли самоотвод.

Об этом в Facebook сообщил поздно вечером 12 сентября адвокат Сергей Погосян.

«Сегодня вся коллегия в составе судей Карягин Н.А., Татарчук Л.А. и Марущак С.Л. заявили самоотвод!!! 20 июля этого года самоотвод взяли судьи Леонов А.А. и Женеску Э.В. Снова виновна автоматизированная система распределения дел! (Дословно: предвзятое автораспределение! Общественный и мировой резонанс дела!)», - написал адвокат.

Судей очень смутил тот факт, что сторона потерпевших в интервью СМИ и на радио говорила, что доверяет этим судьям и призвала всех прийти на заседание и не давать судьям взять самоотвод. После этого, по словам судей, никто не поверит в их беспристрастность и любой европейский суд с легкостью сможет опровергнуть их решения.

Вероятно, следующее рассмотрение дела назначат на конец сентября.