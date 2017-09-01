» » США могут профинансировать введение миротворцев на Донбасс

США могут профинансировать введение миротворцев на Донбасс

Сегодня, 09:27 citynews.net.ua | Напечатать

Несмотря на намерения нынешней администрации США существенно сократить взносы в ООН, в том числе на миротворческие операции, официальный Вашингтон все же готов сделать исключение для Украины относительно введения миротворцев на Донбасс.

Такое убеждение высказала во вторник в Вашингтоне вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе по результатам проведенных встреч в американской столице.

«Думаю, что мы получили четкое заверение со стороны США относительно того, что Соединенные Штаты готовы сделать исключение из своего правила, которое они недавно ввели относительно отказа от поддержки любых миротворческих миссий со стороны ООН и их оплаты», - ответила украинский чиновник на вопрос об отношении США к украинской инициативе о миротворцах ООН, сообщает Укринформ.

Она выразила убеждение, что в случае принятия совместного решения в Совете Безопасности ООН о введении миротворцев на Донбасс, американская сторона «была бы готова поддержать это финансово».

Вице-премьер напомнила, что Украина выступила с инициативой ввести миротворческую миссию на Донбассе еще в 2015 году, и «американские коллеги полностью разделяют этот подход».


Другие новости по теме:


Loading...
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:11

ООН призывает расследовать деятельность сайта «Миротворец»

Сегодня, 09:27

США могут профинансировать введение миротворцев на Донбасс

Сегодня, 09:09

В оккупированной Кадиевке мастер спорта вышел на награждение с украинским флагом и порвал грамоту «ЛНР»

Сегодня, 09:00

Ситуация в зоне АТО снова обострилась

Вчера, 18:31

Боевики 4 раза обстреливали силы АТО за день. На Луганщине двое военных получили ранения

Вчера, 18:21

На всей территории Украины начались командно-штабные учения

Вчера, 17:59

Подгруппа по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу проведет скайп-встречу

Вчера, 17:35

ООН: Боевики не позволяют заложникам общаться с родными

Вчера, 16:38

На остановке в Мирной Долине глава "Датской группы по разминированию" нашел боеприпас

Вчера, 16:31

Глава "Хлеб Украины" был задержан на взятке 7 тыс. долларов

Вчера, 15:12

В Лисичанске задержали банду воров

Вчера, 14:53

Минобороны озвучило новые зарплаты военных в зоне АТО

Новости Украины:

Сегодня, 10:32

В Харьковской области ранили солдата-срочника

Сегодня, 10:10

В Крыму российские силовики проводят обыск в доме крымского татарина

Сегодня, 09:40

В Запорожье в офисном здании произошел взрыв

Сегодня, 09:18

Саакашвили ночью уехал из отеля во Львове в неизвестном направлении

Сегодня, 09:00

В Киеве неделю каждую ночь будет перекрыто Железнодорожное шоссе

Вчера, 19:29

СБУ объявила в розыск Черновецкого

Вчера, 18:38

Из Украины запускают новые авиарейсы в Польшу

Вчера, 17:12

Саакашвили обжалует лишение его украинского гражданства

Вчера, 16:36

Саакашвили находится на территории Украины незаконно

Вчера, 16:31

Глава "Хлеб Украины" был задержан на взятке 7 тыс. долларов

Вчера, 15:13

На Прикарпатье построят ветровые электростанции

Вчера, 14:55

В Украине снижаются цены на автогаз

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Адреса и телефоны банков в Луганске
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 



^Наверх

 