Порошенко поднимет вопрос введения миротворцев на Донбасс на Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко поднимет вопрос введения миротворцев на Донбасс на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом глава государства заявил в ходе общения с украинской сборной, которая будет принимать участие в Invictus games в Канаде.

"В Нью-Йорке я подниму вопрос о введении голубых касок ООН на Донбасс", - заявил Порошенко. Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о важности рассмотрения вопроса о миротворческой миссии в Украине на Генассамблее ООН.