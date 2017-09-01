Сутки в зоне АТО прошли без потерь

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 11 сентября 2017 года, в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах Вооруженных сил Украины нет", - сообщил Мотузяник.

Отметим, всего за сутки российско-оккупационные группировки 36 раз открывали огонь в направлении украинских войск, из них 16 обстрелов характеризуются как неприцельные.