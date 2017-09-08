В Донецке террористы арестовали своего «министра МВД»

Так называемый «министр внутренних дел ДНР» Алексей Дикий взят под домашний арест. Об этом на странице в Facebook сообщил сторонник «ДНР» Роман Манекин.

«Алексей Дикий под домашним арестом. Произведены также задержания людей из его команды», - написал он.

По данным Манекина, что в «уголовно-процессуальном кодексе ДНР» не прописана такая мера пресечения, как домашний арест.

«Следовательно, удержание министра, да и любого физического лица, вне СИЗО - незаконно при любых обстоятельствах», – заявил Манекин.

До событий 2014 года Дикий возглавлял Управление по борьбе с организованной преступностью Донецкой области.

По информации издания «Новости Донбасса», Алексей Дикий является одним из технических организаторов так называемого «парада пленных» украинских военных в Донецке 24 августа. Кроме того, бывший правоохранитель выступал соорганизатором и куратором захватов административных зданий в Донецке.