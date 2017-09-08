Усик нокаутировал Хука

Украинский боксер тяжелого веса Александр Усик победил техническим нокаутом в десятом раунде немца Марко Хука.

Бой Усик - Хук в Берлине стал открытием World Boxing Super Series. Украинец не только защищал свой чемпионский титул по версии WBO, но и бился в четвертьфинале уникального турнира World Boxing Super Series, сообщает Укринформ.

Александр имел преимущество в каждом из раундов. Постепенно он загнал соперника и в десятом раунде Усик начал откровенно бить Хука. Рефери остановил бой и зафиксировал технический нокаут.

Таким образом, Усик защитил чемпионский титул и вышел в полуфинал World Boxing Super Series. Там украинский боксер встретится с победителем пары Майрис Бриедис - Майк Перес