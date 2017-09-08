Боевики в АТО 51 раз нарушили перемирие

В зоне антитеррористической операции зафиксировали увеличение обстрелов Вооруженных сил Украины со стороны боевиков из тяжелого вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Количество обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок продолжила увеличиваться. Если раньше враг в большинстве провокаций применял легкое стрелковое вооружение, то в последнее время мы все чаще фиксируем работу минометов различных калибров", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-центра, продолжает увеличиваться активность противника в Луганской области.

Так, вчера после 18:00 боевики несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по позициям ВСУ у Авдеевки, Майорского, Верхнеторецка. Из вооружения БМП - по окрестностям Зайцева, Песков. А около 21:00 вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, боевики применяли миномет калибра 82 миллиметра.

Кроме того, на Приморском направлении в районе Широкино в конце суток боевики дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем гранатометов сепаратистов оказывались укрепления ВСУ вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки.

Отмечается, что в Луганской области вечером и ночью из гранатометов боевики дважды били по окрестностям Крымского, а из 82-миллиметрового миномета - по Новотошковском. Всего за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 51 раз нарушили перемирие. В случаях прямой угрозы жизни нашим военным силы АТО несколько раз открывали огонь. Потерь среди украинских защитников нет.