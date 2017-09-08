Бойня в Княжичах или Как банда сотрудников МВД под присмотром начальства дома грабила

С момента кровавой трагедии, которая произошла в поселке Княжичи в декабре прошлого года, прошло девять месяцев. За это время из инцидента, якобы произошедшего по трагической случайности, дело превратилось в достаточно скандальную историю, в которой замешаны сотрудники МВД разного уровня и бойцы добробатов.

Портал Зброя.инфо сопоставил три версии изложения событий – полицейского ведомства, Генпрокуратуры и стороннего расследования.

Как объясняли стрельбу в Княжичах на Богомольца

Для начала стоит напомнить изначальную версию событий, на которой настаивали в МВД.

Близкий к министру внутренних дел парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко первым заявил 4 декабря об инциденте в Княжичах, квалифицировав его как случайную перестрелку между сивловиками. В ходе которой от "дружественного огня" погибло пять сотрудников правоохранительных органов. ЧП описывались как трагическое стечение обстоятельств.

Якобы уголовный розыск столицы работал над задержанием опасной банды грабителей, систематически грабившей дома киевлян и жителей Киевской области. И в Княжичи силовики выехали, поскольку получили оперативную информацию об очередном готовящемся в поселке ограблении.

"На одной из улиц поселка Княжичи, в строящемся частном доме, были размещены полицейские-разведчики, задача которых была следить за обстановкой и подать команду на задержание бандитов. Планировалось классическое задержание банды грабителей в тот момент, когда они попытаются приступить к осуществлению преступного замысла. Однако трагическая цепь случайностей и нервы на пределе, помешала этому осуществиться", - заявлял соратник главы МВД.

По его словам, в доме по соседству с тем, где правоохранители ждали бандитов, в автоматическом режиме сработала охранная сигнализация.

"На место прибыл наряд госслужбы охраны, который заметил и задержал двоих полицейских-разведчиков", - написал Геращенко.

В его изложении, узнав о задержании разведчиков, на место инцидента выручать их выехала группа захвата. Бойцы спецназначения при этом полагали, что их коллеги попали в беду и были захвачены бандитами-грабителями.

"Далее, между сотрудниками ГСО и группой захвата произошла перестрелка длившаяся несколько мгновений и унесшая пять жизней", - резюмировал нардеп.

Занимавший на тот момент пост руководителя Нацполиции Вадим Троян уточнял, что решение о привлечении спецназа КОРД к спецоперации в Княжичах принимал руководитель столичного главка Андрей Крищенко. При этом в момент боестолкновения по автомобилю полиции управления госохраны открывал огонь только один человек. Но допросить его уже не представляется возможным.

"Стрелял один человек. Вы знаете, кто он. Он умер", – заявил Троян. По его мнению, основной причиной случившегося стал "человеческий фактор".

В конце января в МВД отчитались о результатах служебного расследования по факту бойни в Княжичах. Ее результатом стало увольнение 8 человек, еще дюжина получили дисциплинарные взыскания. Сообщалось также, что неполное служебное соответствие было объявлено начальнику столичной Нацполиции Андрею Крищенко и руководителю Шевченковского райотдела Герману Преступе.

Что же касается банды грабителей, то в МВД настаивали - ограбление в ночь на 4 декабря так и не произошло. А трое преступников, на которых ждала засада в Княжичах услышали шум боя между полицейскими, и уехали из поселка, не завершив свой умысел. Вместе с этим уже утром следующего дня восемь членов банды были задержаны, и у членов ОПГ изъяли огнестрельное оружие.

В ГПУ не поверили в версию МВД

В Генеральной прокуратуре, которая занимается изучением обстоятельств инцидента в Княжичах, кардинально иная версия причин случившегося.

Расследование надзорного ведомства ведется по двум линиям, которые не объединены между собой.

Первое уголовное производство касается банды грабителей, занимавшихся разбоями на территории столицы (та самая группировка, на которую и была выставлена засада в Княжичах в декабре 2016 года). В ходе его на Резницкой пришли к выводу, что дом, возле которого произошла перестрелка силовиков, все-таки был ограблен. Причем дважды.

Якобы после визита грабителей в него проникли сотрудники управления полиции госохраны. Добычей последних стал элитный алкоголь, который был обнаружен в машине сотрудников ГСО.

"Сейчас у нас есть факты того, что дом, возле которого произошла перестрелка, был ограблен дважды – один раз грабителями, второй раз сотрудниками правоохранительных органов", - говорил на этот счет генпрокурор Юрий Луценко.

Процессуальные статусы в деле банды грабителей имеют восемь фигурантов. Это те самые лица, которые были задержаны сотрудниками Нацполиции утром 4 декабря и позднее. Суд по их делу назначен на октябрь.

Второе "прокурорское дело" касается уже самих правоохранителей, которые принимали участие в планировании и проведении спецоперации. И главное - отдавали команды на штурм группы сотрудников управления полиции госохраны, закончившийся пятью убитыми.

Изначально заявлялось, что руководителям спецоперации в Княжичах инкриминируют служебную халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших.

Сегодня троим участникам событий в ночь на 4 декабря объявлено о подозрении в превышении служебных полномочий и покушении на убийство.

Также известно, что подозрения вскоре вынесут еще восьмерым экс-правоохранителям.

Вместе с этим, в ГПУ также допускают, что квалификация действий сотрудников Нацполиции в Княжичах может быть "утяжелена".

"Прошел ряд следственных действий, которые позволяют нам говорить об уточнении подозрения руководителям этой операции… У них у всех сейчас есть служебная халатность, которая привела к особо тяжким последствиям в виде погибших. Но после экспертиз оно может быть уточнено, в том числе предъявлением статьи 115 – "убийство", - заявлял Луценко.

Альтернативная версия трагедии

Вместе с этим, есть и третья версия того как разворачивались события в Княжичах. К ней в ходе собственного расследования, в котором ему помогают источники в силовых структурах, пришел отец погибшего 4 декабря офицера ГСО Александр Орлов.

Главное отличие этой версии - в квалификации действий правоохранителей.

Орлов доказывает, что руководство спецоперации в Княжичах 4 декабря курировало грабеж, а не предотвращало его. А сотрудников управления полиции госохраны и разведчиков из недостроя "зачистили", как нежелательных свидетелей ограбления.

Чтобы полностью понять, на чем основываются убеждения отца погибшего ГСОшника, нужно прокрутить время немного назад. Останавливаясь на самых значимых в этой истории деталях.

Предыстория драмы

Клубок событий, который в итоге завершился трагедией в Княжичах, по версии Александра Орлова, начал закручиваться 20 сентября 2016 года в Киеве. В тот день было совершено сразу два дерзких ограбления предпринимателей. Утром на Оболони грабители похитили 2 млн. грн. у коммерсанта неподалеку от ТРЦ Dream Town, а уже вечером разбой по аналогичному сценарию произошел в Шевченковском районе столицы.

Как следует из фабулы последнего дела, 20 сентября около 17:50 менялы Фролов и Цагалакян провели инкассацию выручки в обменке на проспекте Победы, 35.

Сгрузив в сумку 2,4 млн. грн. и $20 тысяч, мужчины планировали отвезти эти деньги в сейф своего офиса на проспекте Победы, 15. Но во дворе этого дома, где "менялы" припарковали свое авто в 18:00, к ним подбежало четверо неизвестных. Угрожая автоматами, мужчины в масках и черной форме с надписями "СБУ" отобрали сумку с деньгами и скрылись.

Во время нападения коммерсанты пытались отстреливаться из травматического оружия, и прострелили стекло в авто грабителей. Поднятыми по тревоге правоохранителями этот Chrysler Voyager был найден в тот же вечер во дворе дома по улице Политехнической, 31а.

Номера с транспортного средства злоумышленники заблаговременно сняли, но в салоне полицейские нашли чек из магазина "Новус". Один из бандитов ранее отоваривался в этом супермаркете, и оплатил свою покупку банковской картой. Им оказался действующий правоохранитель - инспектор полка спецназначения "Киев-1", бывший боец батальона "Миротворец" Николай Клочков.

Так полицейские вышли на след банды, промышлявшей разбоями в Киеве. В том числе она причастна была и к последующему ограблению в Княжичах.

Отметим, что эти данные сегодня официально признаются всеми сторонами истории. Но далее трактовки правоохранителей и Орлова расходятся.

"Миротворцы" числились в АТО, а беспределили в Киеве

По версии Орлова-старшего, во главе преступной группировки "оборотней в погонах" стоял заместитель комбата батальона "Миротворец", майор МВД Юрий Бурляй. Который, по данным СМИ, является хорошим другом тогдашнего главы Нацполиции, а сегодня - замминистра внутренних дел Вадима Трояна.

Отметим, что Бурляй фигурирует и в материалах дела как участник банды, которая пыталась ограбить дом в Княжичах.



Юрий Бурляй справа

Еще двумя членами банды являлись Алексей Токарев и Сергей Голик. Также бойцы "Миротворца", к слову, опекаемого все тем же Трояном.

Собственно, эта четверка "миротворцев" (Бурляй, Клочков, Токарев и Голик), которая "потрошила" менял на проспекте Победы 20 сентября (а вероятнее всего, на их же счету и грабеж на Оболони в тот же день), была разоблачена вскоре силами полиции.

Впрочем, никакого задержания особо опасных преступников не последовало. Вероятнее всего, сказались связи лидера ОПГ в силовых структурах. И потому в расположение сил АТО, где на тот момент уже находился в составе "Миротворца" Бурляй и часть его подельников, поступил звонок из Шевченковского райотдела.

Якобы мужчине предложили выбор - пойти по статье за разбойные нападения, или "рассчитаться". То есть вернуть украденные деньги. Он выбрал второй вариант, и решил "погасить долг" путем организации еще одного грабежа.

Уточним - такой версии придерживается Александр Орлов, но не правоохранители. И ее же подтверждают собеседники журналистов, имеющие выход на криминальный мир столицы.

В их изложении, банду Бурляя "поставили на счетчик" из-за того, что он пытался орудовать на той территории Киева, которую "крышует" одна из устоявшихся региональных группировок, перебравшаяся в столицу после начала АТО из Донецкой области. Эти люди имеют устоявшиеся связи с отдельными руководителями силовых структур, в том числе - в Нацполиции. С их помощью они и объявили заместителю комбату "Миротворца" о его "долге" за вторжение на чужую территорию.

Как бы там ни было, но в конечном счете именно Бурляй (что совпадает с версией следствия) спланировал новое преступление. Провернуть "дело" он предложил в Княжичах.

Бандиты планировали ограбление в спайке с полицейскими?

В качестве вероятной жертвы Бурляй, по данным Орлова, указал на одного из друзей своего отца - зажиточного Александра Аркадьевича. Этот мужчина была женат на Тамаре Данишевской. И помимо квартиры в столице их семья имела загородный дом под Киевом по улице Корнейчука (после переименования - Шептицкого), 22. Где якобы хранила значительные суммы денег.

Планируя ограбление, Бурляй в сопровождении действующего сотрудника полиции выехал на планируемое место преступления. Жители Княжичей рассказали Орлову, что замкомбата "Миротворца" заметили в поселке еще 25 ноября прошлого года.

Там он осмотрел местность и уделил особое внимание дому №22 по улице Корнейчука, поставленному под охрану ГСО. Тогда по Княжичам еще пошла молва, мол, хозяева этого строения - чета Данишевских, видимо решила продавать свой дом. А визит к ним совершили потенциальные покупатели.

Засаду выставили у потомка дворянского рода

Напомним, что по горячим следам после бойни в Княжичах, в официальной трактовке силовых ведомств рефреном указывалось - грабить в поселке под Киевом бандиты собирались вовсе не имение Данишевских. А частный дом по улице Тихой, 30, принадлежащий Александру Голицыну.

Якобы брать ОПГ правоохранители планировали в момент совершения преступления. Для этого в доме Голицына решили устроить засаду из "штурмовой группы" и выставить для наблюдения разведчиков в строении неподалеку.

В постановлении о выдаче разрешения на планирования данной спецоперации, датированном 3 декабря, указывается - в состав "банды валютчиков" входит вышеупомянутая четверка "оборотней в погонах", а также еще несколько человек.

За ними велось оперативное наблюдение, телефоны фигурантов были поставлены на прослушку. Речь идет о пятерых мужчинах, которых можно поделить на две условные группы.

Ограбление в Княжичах хотели повесить на "медвежатника" и легенду УБОПа

В первую входят Владимир Иванык, Андрей Егоров и известный в определенных кругах "медвежатник" Виталий Омельченко. Во вторую - бывший сотрудник МВД Константин Березовский и подполковник милиции в отставке, экс-сотрудник УБОПа Игорь Касьян. Который в свое время стал известен благодаря делу "банды Гончарова".

Отставной майор заявляет журналистам, что его появление в истории о бойне в Княжичах связано как раз с местью ее "недобитков" и покровителей в органах за поиску самой известной ОПГ из числа "оборотней в погонах".

При этом, именно Касьян, а не Бурляй, заявлялся в материалах расследования полиции и низовой прокуратуры, в качестве "мозгового центра" и лидера ОПГ. Немаловажно, что это утверждение строится прежде всего на показаниях самого друга Трояна. Якобы еще после ограбления валютчиков на проспекте Победы бандиты делили деньги на несколько частей, где была и доля наводчика - Касьяна.

Вот такую "пеструю компанию" из то ли восьми, то ли девяти человек якобы и планировали накрыть в доме Голицына и при дележе добычи стражи порядка.

Отец Орлова утверждает, что это сознательная ложь, которую придумали в МВД. По его данным, только "четверка Бурляя" была подлинными грабителями - как в историях с менялами, так и в Княжичах.

А прочих лиц, большинство из которых даже не были знакомы друг с другом, изначально намеревались использовать в качестве "терпил".

Орлов-старший полагает, что на них намеревались повесить совершение дерзкого преступления. Чтобы потом в СМИ отчитаться об очередной #перемоге в борьбе с преступностью, а главное - обеспечить спокойный уход после грабежа настоящих бандитов.

Отец погибшего сотрудника ГСО уверен, что с самого начала истории с ограблением, высокие чины МВД были в курсе планов Бурляя и Ко, и обеспечивали его прикрытие. Собственно, для этого и была задумана "спецоперация" по поимке неуловимой банды в Княжичах. Задействованными в которой было более 30 человек.

План спецоперации рисовали задним числом

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что план совместных следственно-розыскных мероприятий по поимке грабителей валютчиков, намеревавшихся ограбить дом в Княжичах, разработал начальник Шевченковского райуправления полиции Герман Приступа. Якобы этот документ был согласован с руководителем столичного главка Андреем Крищенко. Собственно, за это им и были вынесены выговоры в ходе служебного расследования по линии МВД.

Между тем визирование этого документа в прокуратуре, по документам проходит лишь 3 декабря. Естественно, что с места в карьер подобного рода реализации с такого кондачка не проводятся.

"На липу" указывает еще одна важная деталь. Заместитель командира батальона "Миротворец" Бурляй аккурат на 3 декабря был вызван из зоны АТО в столицу, где ему был вручен автомобиль и... оружие. Происходило это в тот самый момент, когда за решившим идти на дело другом Трояна уже вовсю якобы следила "наружка". Сложно поверить, что опасному преступнику "с барского плеча" позволили бы обзавестить новыми "колесами" и вооружением накануне "времени Ч" в Княжичах.

При этом, еще за два до этого (1 декабря), то есть до получения официального разрешения прокуроров на проведение следственных действий в поселке, Крищенко и его коллега - глава Нацполиции Киевской области Дмитрий Ценов издали распоряжения о направлении своих сотрудников в Княжичи.

На будущее место трагедии стянули чуть ли не взвод сотрудников Нацполиции - полтора десятка бойцов "КОРДа" и полка полиции специального назначения (бывшие "беркутовцы), разведчиков УОС, сотрудников уголовного розыска.

В тот же день люди в форме и оружием приехали в дом к Голицыну, и ошарашили его известием о якобы готовящемся его ограблении. Хозяин дома по улице Тихой, 30 спешно вывез членов своей семьи и вызвал на место сотрудников Броварского райотдела полиции.

Голицын опасался, что к нему домой в первый день зимы пожаловали бандиты в форме сотрудников МВД. И потому он решил удостовериться в их "подлинности".

Выехавший экипаж броварских копов проверил документы новых обитателей Княжичей. Сегодня этот факт является важным элементом в цепочке расследования обстоятельств дальнейшей трагедии. Он доказывает незаконность изначальных действий правоохранителей и подгонку официальной версии постфактум бойни.

Рекогносцировка силовиков на месте

Начиная со 2 декабря правоохранители ходили по поселку и предупреждали местных жителей о готовящейся поимке некой банды. И просили людей не высовываться на улицу без особой нужды. Согласно альтернативной версии Орлова, это делалось умышленно, чтобы избавить место планируемого грабежа от нежелательных свидетелей.

По некоторым данным, еще вечером 2 декабря к забору дома четы Данишевских была приставлена лестница, которой пользовались преступники из банды Бурляя. Ее отлично было видно из здания недостроя по улице Корнейчука, 18, где согласно плану операции должны были заседать разведчики.



Схема размещения правоохранителей в ночь на 4 декабря 2016 года

Но прибывшие 3 декаря в поселок двумя разными машинами оперативники столичного главка Нацполиции Юлиан Рудько и Александр Маница не стали ничего менять в сложившемся положении дел. Также их не смутил тот факт, что дом Голицына, где ждали грабителей, с места засады практически не просматривается.

По одной из версий, разведчиков использовали втемную кураторы ограбления дома Данишевских. В другой интерпретации - они могли выступать пособниками совершения преступления, но не до конца отдавали себе отчет в происходящем.

Ночные визитеры дома Данишевских

Как бы там ни было, но Маница и Рудько со своего поста наблюдения не могли не заметить пятерых мужчин, снующих туда-сюда в ночь на 4 декабря по маршруту "дом Данишевских - лес".

В трактовке альтернативной версии расследования Орлова, ими и были "оборотни в погонах" из банды Бурляя. После часа ночи они начали пытаться проникнуть внутрь строения по Корнейчука, 22, и перерезали провод.

В этот момент на пульте госохраны исчез сигнал из дома, и на место был направлен экипаж сотрудников ГСО. О визите этой группы, старшим в которой был старший сержант Сергей Орлов, оперативно известили грабителей, и они скрылись в лесу.

Разведчиков "слили" во имя спасения грабителей

Прибывшая на место вызова группа Орлова зафиксировала попытку проникновения в дом, и вызвала подкрепление. Вторая машина сотрудников полиции госохраны прибыла спустя час.

Группы разделились: одна из них шла по следам, которые вели от дома Данишевской в лес, другая - обследовала периметр. За действиями ГСОшников наблюдали разведчики УОСа Рудько и Маница. С момента приезда полицейских охраны переговоры с ними вел сотрудник Шевченковского управления полиции Александр Мелихов. Который был в гуще событий, а параллельно находился на связи с прочими руководителями спецоперации по поимке банды в доме Голицына.

По линии УОС таковым был начальник данного управления Игорь Иващенко. Оперативную обстановку начальнику уголовного розыска Киева Леониду Куряте, руководившему спецоперацией по телефону, докладывали двое чинов Шевченковского райуправления Нацполиции - начальник сектора по раскрытию преступлений против собственности отдела криминальной полиции Михаил Радченко и замглавы отдела криминальной полиции Роман Мариновский.

Журналистам не удалось выяснить, по чьему указанию Мелихов скомандовал разведчику Рудько покинуть место дислокации и "пройтись" к лестнице, прситавленной к забору дома Данишевских. Не исключено, что таким образом его заранее вели на убой, давая уйти настоящим грабителям, скрывшимся в лесу (чтобы по их следам не проследовали сотрудники полиции госохраны).

"Вылазка" Рудько закончилась тем, что его обнаружили сотрудники ГСО, и вместе с напарником Маницей задержали. По словам выживших сотрудников полиции управления госохраны, разведчики были идентифицированы (хотя официально ранее заявлялось об обратном) - в кармане у Рудько был обнаружен пропуск в госпиталь для сотрудников МВД.

Скорее всего, ГСОшники заподозрили самих УОСовцев в попытке ограбления дома, и намеревались их доставить в отделение. Далее последовали "качели", когда с полицией госохраны пытались договориться миром сами разведчики. Якобы они даже угрожали тем последствиями, которые им грозят за задержание.

Бойня. "Надо е@шить их!"

Но ни Рудько с Маницей, ни сотрудники ГСО не знали - в это время их судьба решается вовсе не в Княжичах, а в столичном ресторане "Княжий двор", где заседали отдельные руководители спецоперации по якобы поимке банды грабителей. Команду к действию подчиненным передал Курята.

Сегодня его слова, сказанные в разговоре с Мариновским стороны гособвинения и защиты трактуют в свою пользу. Вот что именно заявил заместитель Андрея Крищенко: "Ну так что... Надо е@@шить их. Выбегайте, принимайте их. И смотрите: если что, то разбой разведчикам будем... Что они у них все позабирали".

Аудиозапись этого разговора была заслушана на судебном заседании по избрании меры пресечения Куряте.



Аудиозапись разговора

В ГПУ считают, что это был фактически приказ на ликвидацию всех потенциальных свидетелей намечавшегося скандала с ограблением дома. Уволенный после инцидента в Княжичах экс-начальник уголовного розыска столицы утверждает, что речь шла о задержании. Как бы там ни было, но в этом разговоре Курята де-факто подтвердил, что грабеж дома Данишевских проходил "под патронатом" силовиков. А крайними, с учетом появления экипажей ГСО, он намеревался сделать Маницу и Рудько.

В конечном счете, к машинам управления полиции госохраны выдвинулись две группы "штурмовиков" - спереди это была группа КОРДовцев, а с тылу к ГСОшникам заходили бывшие "беркутовцы". Далее произошла бойня, которая продолжалась не более минуты.

Никаких переговоров или устных требований со стороны различных групп правоохранителей не прозвучало. Тишину лесной чащи Княжичей пронзили десятки выстрелов. Причем первым якобы открыл огонь сотрудник управления полиции госохраны.

Отец погибшего Орлова говорит, что это тоже неправда. Дескать, имела место попытка ответного огня со стороны одного из ГСОшников, но уже после нападения на их экипажи штурмовых групп.

Суммарно момент боестолкновения видело почти три десятка человек. И даже есть запись одной из камер видеонаблюдения, на которой четко видно - шквальный огонь первыми открывают КОРДовцы. Ее часть уже показали во время одного из судебных заседаний.

Зачистка следов

Вне зависимости от этого, все стороны сходятся на том, что первым из машины бойцов спецназначения около "Ланоса" управления полиции госохраны выскочил начальник отдела управления КОРД ГУ Нацполиции Киева Виталий Валецкий.

Он перекатился на плечо и из положения лежа открыл огонь из автомата по "Ланосу". Стреляли и его коллеги из КОРДа, а также бойцы полицейского спецназа, зашедшие ГСОшникам с тылу.

Шансов выжить у Сергея Орлова, который сидел за рулем Шансов выжить у Сергея Орлова, который сидел за рулем "Ланоса", не было никаких

Финалом чудовищного ЧП стали пять трупов (по другим данным - шесть, но официально это не признано). В ту ночь убили разведчиков Рудько и Маницу (они сидели на заднем сидении служебного авто сотрудников ГСО в наручниках), сотрудников управления полиции госохраны Орлова и Куряту, а также майора полиции Валецкого. Причем последний скончался от выстрела в шею, что не исключает вариант того, что его "зачистили" свои же.

После этого выживших сотрудников ГСО обезоружили, а затем скомандовали увезти с места бойни трупы своих коллег. Де-факто таким образом происходила попытка исказить обстоятельства произошедшего ЧП. Так начиналась финальная фаза трагедии в Княжичах.

Ограбление на три миллиона, которого не было

Тамара Данишевская, которая прибыла на место трагедии около 5 часов утра 4 декабря, под протокол заявила, что ничего ценного у нее не было украдено. К себе домой женщина попала только около полудня того дня, а до того в оцепленном здании проводились некие следственные действия. Что именно происходило в тот момент, сказать сложно. Но никаких следов присутствовавших в доме Данишевской посторонних не было обнаружено. Потенциальные улики испарились и были смыты.

В комментариям журналистам женщина говорила, что грабители вероятно искали сейф. Но якобы его у семьи и вовсе не было. Орлов говорит обратное - якобы у Данишевских действительно пропала тогда крупная сумма денег. Речь идет о $3 млн.

Причем эти средства могли быть вынесены не только ночью, а и уже под утро - после завершения бойни. И в этой связи немаловажным является тот факт, что Бурляй покинул территорию Княжичей уже около 11:00 того дня. Это тем более удивительно, ведь КОРДовцы накануне событий в ночь на 4 декабря блокировали все выезды из поселка.

Кто ответит за грабежи и убийства?

На данный момент ГПУ уже вручила уведомления о подозрении ранее уволенным начальнику уголовного розыска столицы Леониду Куряте, экс-замначальника отдела криминальной полиции Шевченковского района Роману Мариновскому и старшему инспектору КОРДа Андрею Курте.

«Подозрения» готовятся еще дюжине полицейских чинов из числа бывших и, не исключено, действующих правоохранителей. Окажутся ли среди них личности и без того оскандалившегося в истории со взяткой Трояна и Крищенко, отставки которого ранее требовал Луценко, покажет ближайшее время.

Тем временем обвинительные акты в отношении бандитов, занимавшихся грабежами столичных менял и намеревавшихся выставить дом в Княжичах, уже начали передавать в суд. В этом деле по-прежнему восемь фигурантов, якобы задержанных на утро после трагедии.

Отец погибшего сержанта Орлова, в свою очередь, обещает продолжать свое расследование до тех пор, пока все виновные в трагедии не понесут ответственность за случившееся.

С учетом того, куда зашло изучение обстоятельств трагедии, помешать этому может только "договорняк" на самом высоком уровне.

В таком случае ЧП в Княжичах станет очередным предметом политических торгов и разменной картой между Аваковым и командой президента Петра Порошенко.

zbroya.info по материалам Виталия Губина