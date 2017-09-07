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В Луганской области российские террористы обстреляли Крымское и Станицу

Сегодня, 11:22 citynews.net.ua | Напечатать

Несмотря на объявленное перемирие, российские террористы ежедневно обстреливают позиции ВСУ в Луганской области.

8 сентября около 22:00 боевики из стрелкового оружия и подствольных гранатометов обстреляли район КПВВ в Станице Луганской.

Также в этот день в районе населенного пункта Крымское террористы дважды обстреляли украинских военных из стрелкового оружия и противотанковых гранатометов.

Всего за минувшие сутки российские боевики 35 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Все обстрелы противника характеризуются как прицельные. В результате боевых действий 5 украинских военных получили ранения.


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