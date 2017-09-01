ЦИК объявил о начале избирательного процесса первых местных выборов

Центральная избирательная комиссия объявил о начале избирательного процесса первых местных выборов в 201 ОТО завтра, 9 сентября 2017 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Завтра, 9 сентября, начинается избирательный процесс первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, которые назначены на 29 октября 2017 в 201 объединенной территориальной общине во всех без исключения областях Украины", - говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, в состав этих 201 ОТО вошли 933 местные советы (городских - 25, поселковых - 67, сельских - 841). Так, 31 августа ЦИК утвердил календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению первых выборов.

Согласно ему, до 16 сентября включительно районные избирательные комиссии должны создать сельские, поселковые, городские избирательные комиссии и сформировать их состав.

Кроме того, согласно календарным планом, 25 сентября начинается процесс выдвижения кандидатов в депутаты, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы на соответствующих первых местных выборах.