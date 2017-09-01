В Швеции заявили, что позиция Путина указывает на изменения планов в Кремле по Украине

В Кремле произошли изменения планов в отношении Украины. Об этом говорит в своей статье бывший премьер-министр Швеции Карл Бильд, передает The Washington Post.

"Безусловно, версия миротворческой миссии, которую предлагает Путин, - это явный провал. Он хочет, чтобы легкая сила находилась вдоль линии связи между его сепаратистскими силами и остальной Украиной. Это делает конфликт внутренним вопросом Украины, обеспечивая прикрытие российских сил на ее территории, а также контроль над межгосударственным рубежом", - говорится в статье.

По словам К.Бильда, очевидным является факт беспокойства Кремля из-за возможности поставки в Украину современных оборонных вооружений США. Это усложняет любой российский удар по Украине в будущем, как это было в августе 2014 и феврале 2015 года.

"Администрация Трампа, безусловно, должна продолжать поставки оружия - зачем лишать Украину права на самозащиту? Но Соединенные Штаты и Европейский Союз должны одновременно заниматься вопросом поддержания мира. Они должны разоблачать путинский блеф и выдвинуть предложения по надежной миротворческой миссии для реализации Минской соглашения, предусматривающего проведение выборов на оккупированных территориях, вывод российских войск и возвращения в Украину контроля над ее рубежом", - пишет экс-премьер.

По мнению К.Бильда, предложение о миротворческой миссии является первым маленьким признаком того, что Кремль медленно меняет свои планы относительно Украины в пользу урегулирования отношений.

По его словам, для России мир может стать ключом не только к более конструктивным отношениям с Западом, но и к долгосрочному примирения с Украиной, иначе рискует стать вечным врагом России, говорится в статье.