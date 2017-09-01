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Норвежский совет по делам беженцев: почти 600 тысяч украинцев лишены пенсий «в наказание» за прописку

Сегодня, 09:42 citynews.net.ua | Напечатать

Норвежский совет по делам беженцев надеется, что в Украине будет принят механизм, позволяющий гражданам с неподконтрольных территорий иметь беспрепятственный доступ к своим пенсиям.

Об этом говорится в распространенном организацией пресс-релизе, пишет в Facebook International Human Rights Community .

Отмечается, что почти 600 000 граждан Украины потеряли свою пенсию или не получали ее определенное время с декабря 2014 года. Это в основном пожилые люди, которые живут на неподконтрольной территории на востоке Украины. Согласно действующему законодательству, чтобы продолжать получать пенсию, они должны переехать на подконтрольную территорию и зарегистрироваться внутренне перемещенными лицами.

«Как гражданин Украины, имея украинский паспорт и будучи налогоплательщиком, я имею такое же право на пенсию, как и любой другой гражданин Украины, проживающий на подконтрольной территории», - заявляет 53-летний Михаил, проживающий на оккупированной части Донбасса. Он почти год не получал свою пенсию, поэтому был вынужден обратиться в суд. Благодаря судебному решению в июле 2017 года Михаил получил пенсионную выплату за предыдущий год. Однако, если он и дальше будет жить на неподконтрольной территории, выплату его пенсии снова остановят и ему снова придется обращаться с иском в суд.

«До сих пор украинские суды преимущественно удовлетворяли иски в пользу пенсионеров-истцов. Но следует констатировать, что лишь 10% пострадавшего населения пытались отстаивать свое право на пенсию в судах», - говорится в сообщении.

По данным Представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине, в январе 2016 года - апреле 2017 года количество лиц, получающих пенсию и проживающих на временно неподконтрольной правительству территории, резко уменьшилось на 560 000 человек. Многие потеряли свою выплату из-за верификации статуса ВПЛ и места фактического проживания.

«Пожилые люди, оставленные на неподконтрольных территориях, - наиболее незащищенные граждане. Для многих из них пенсия - единственный источник существования. Украина как участница международных конвенций, которые гарантируют социальную защиту своих граждан, должна принять все меры, чтобы обеспечить их права», - заявил директор Представительства Норвежского совета по делам беженцев в Украине Кристофер Мейли.

В организации убеждены, что украинская власть должна приложить все усилия и убрать привязку к пенсии статуса ВПО и места жительства на подконтрольной правительству территории, а также необходимо разработать стратегию по обеспечению пенсионных выплат тем, кто имеет физические ограничения и не может ездить на подконтрольную территорию.

Представители гражданского общества и международных организаций поддерживают инициативы украинской власти о внесении изменений в пенсионное законодательство.

«Совместно был разработан конкретный механизм выплаты пенсий гражданам, проживающим на неподконтрольной территории. Такой механизм был включен в недавно зарегестрированый законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно права на получение пенсий отдельным категориям граждан". Норвежский совет по делам беженцев надеется, что Верховная Рада и правительство Украины сразу поддержат эту инициативу, и граждане с неподконтрольных территорий будут иметь беспрепятственный доступ к своим пенсиям», - говорится в сообщении.


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