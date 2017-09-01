ЛЭО написало письмо Порошенко

Луганское энергетическое объединение направило президенту Украины Петру Порошенко письмо с просьбой помочь Луганщине подготовиться к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ООО «Луганское энергетическое объединение».

«Из-за финансового коллапса на предприятии, вызванного санкциями НКРЕКП и арестом счетов, ЛЭО не может подготовить оборудование и сети к зиме. Это грозит Луганщине массовыми аварийными обесточиванием во время непогоды и энергетической катастрофой. То есть зимой целые города могут остаться без электроэнергии на неопределенный срок, что будет иметь ужасные последствия», — говорится в сообщении.