В Рубежном на железной дороге нашли боевую гранату Ф-1

Патрульные Рубежного получили вызов от гражданина, который сообщил об обнаружении боеприпасов вчера, около 16 часов. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Северодонецка, Лисичанска и Рубежного.

Выяснилось, что дети, играя вблизи железной дороги, заметили предмет, похожий на гранату и сразу рассказали об этом взрослым, которые в свою очередь вызвали полицию.

На железнодорожном полотне между переездом 937 км и станцией «Забиркино», патрульные обнаружили предмет, похожий на гранату Ф-1. Увидев опасную находку, инспекторы ограничили доступ к месту происшествия прохожим и сразу обратились к руководству железной дороги, чтобы те ограничили движение поездов на указанном промежутке железной дороги.

Прибывшие на место следственно-оперативная группа и взрывотехники подтвердили, что находка действительно представляет угрозу и является боевой гранатой Ф-1