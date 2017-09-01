В Северодонецке мужчину подозревают в убийстве собственной матери

В Северодонецке в убийстве 52-летней женщины подозревают ее сына.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Луганской области. "Проведенными оперативно-розыскными и следственными мероприятиями полицейские разоблачили подозреваемого в убийстве, им оказался ранее судимый 23-летний сын потерпевшей.

Задержанный рассказал, что в течение последних двух месяцев его мать проживала отдельно, у них часто возникали конфликты на почве асоциального образа жизни мужчины. В этот трагический день мать пришла проведать сына. Их общение закончилось убийством женщины, потому что мать отказалась давать сыну деньги", - сказано в сообщении.

Медики обнаружили на теле женщины колото-резанные раны теменной и затылочной области. За совершенное преступление 23-летнему мужчине грозит от семи до 15 лет тюрьмы.