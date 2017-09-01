В Кабмине предлагают рассмотреть на Совбезе вопрос перерегистрации ЛЭО

В Кабинете министров Украины предложили рассмотреть вопрос перерегистрации ООО "Луганское энергетическое объединение" на подконтрольных украинским властям территориях на Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сегодня в ходе заседания правительства сообщил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает РБК-Украина.

"Эта компания до сих пор не перерегистрирована на подконтрольные территории - и это также невыполнение обязательств, закона. Здесь, возможно, необходимо выносить этот вопрос на СНБО, чтобы обязать компанию, от которой зависит энергоснабжение Луганской области, перерегистрироваться на подконтрольной территории", - сказал он, добавив, что у ЛЭО есть проблема с долгами неподконтрольных территорий.