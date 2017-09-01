Сутки в АТО прошли без потерь

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе за минувшие сутки, 5 сентября 2017 года, в результате боевых действий погибших и раненых среди украинских военнослужащих нет.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки в результате боевых действий погибших и раненых в рядах украинских войск нет", - сообщил Лысенко.

Отметим, всего за сутки российско-оккупационные группировки на Донбассе 32 раза открывали огонь по позициям украинской армии. Украинские войска 5 раз вынуждены были открывать ответный огонь.