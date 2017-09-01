В серой зоне на Луганщине задержали контрабандистов с мясом и страусятами

Вчера, 5 сентября 2017, сотрудники фискального наряда "Фантом" Главного управления ГФС в Луганской области между селами Трехизбенка и Лопаскино на дороге к незаконной переправе остановили "ВАЗ 2108". На нем житель Трехизбенки за денежное вознаграждение осуществлял перевозку пассажиров.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Луганской области

Во время осмотра автомобиля в салоне обнаружено 150 кг мяса свинины ориентировочной стоимостью 15 тыс. грн и 10 птенцов страуса примерно на 50 тыс. грн. Установлено, что мясо и живой товар жительница Станично-Луганского района планировала переправить на временно неподконтрольную правительству Украины территорию, а именно в пгт Славяносербск.

По результатам выявленных нарушений составлено 2 админпротокола: в отношении водителя - за предоставление транспортных услуг без разрешительных документов и государственной регистрации по ч.1 ст. 164 КУоАП, в отношении гражданки - по ч.1 ст. 204-3 КУоАП.