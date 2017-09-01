ОБСЕ зафиксировала переброску танков в районе Луганска

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 4 сентября 2017 года зафиксировала переброску танков под временно оккупированным Луганском.

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ. Сообщается, что миссия продолжает проводить мониторинг отвода вооружения, предусмотренного минскими соглашениями по Донбассу.

В частности, патруль зафиксировал три танка за пределами выделенных мест, которые двигались на юг в районе подконтрольного ЛНР поселка Успенка (23 км юго-западнее Луганска).

Кроме того, наблюдатели недосчитались 11 РСЗО "Град" за пределами линий отвода в неподконтрольных районах Донецкой области. В то же время сообщается, что миссия видела три гаубицы, которые стояли возле села Анадоль Волновахского района Донецкой области. Данный населенный пункт контролируют силы АТО.