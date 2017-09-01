Тандит: Украина готова обменять заложников в формате «309 на 87»

На очередном заседании трехсторонней контактной группы 6 августа произойдет обсуждение вопроса обмена пленными, в ходе которого, Украина готова передать боевикам 309 пленных в обмен на 87 украинских заложников, удерживаемых боевиками.

Об этом в эфире «5 канала» сообщил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

«Мы вышли уже к конкретной точке, когда начали обсуждать форму освобождения. Со стороны ОРДЛО подтверждают 87 наших заложников, которые незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Мы готовы рассматривать освобождение по формуле «87 на 309». Мы говорим о тех людях, которые идентифицированы, которые не совершали особо тяжких преступлений и имеют отношение непосредственно к антитеррористической операции. Мы не рассматриваем лиц, которые осуществляли особо тяжкие преступления или преступления, которые не имеют отношение к АТО», - сказал он.

При этом, советник главы СБУ отметил, что точных сроков совершения обмена пока нет и допустил, что названные цифры пленных и заложников могут претерпеть изменения.