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В Днепре собираются судить главаря "ЛНР"

Сегодня, 18:02 citynews.net.ua | Напечатать

В Бабушкинском районном суде состоится судебное заседание по делу сбитого самолета ИЛ-76, в котором обвиняется Игорь Плотницкий.

В Днепре собираются судить главаря "ЛНР"

12 сентября пройдет судебное заседание по делу сбитого в июне 2014 года самолета над Луганским аэропортом. Среди подсудимых по этому делу главарь луганских сепаратистов Игорь Плотницкий, а также два командира луганских боевиков Андрей Патрушев и Александр Гуреев, которых обвиняют по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт), пишет 056.


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