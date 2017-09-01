В Бабушкинском районном суде состоится судебное заседание по делу сбитого самолета ИЛ-76, в котором обвиняется Игорь Плотницкий.

12 сентября пройдет судебное заседание по делу сбитого в июне 2014 года самолета над Луганским аэропортом. Среди подсудимых по этому делу главарь луганских сепаратистов Игорь Плотницкий, а также два командира луганских боевиков Андрей Патрушев и Александр Гуреев, которых обвиняют по ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт), пишет 056.