Рева поддерживает 40-летний стаж дающий право выхода на пенсию без привязки к возрасту

Министр соцполитики Андрей Рева поддерживает правку в проект закона относительно пенсионной реформы, которая предусматривает с 2028 года право идти на пенсию в любом возрасте при условии 40-летнего стажа.

Об этом он заявил во время круглого стола «Правительственная пенсионная реформа – первый шаг на пути построения современного пенсионного обеспечения в Украине», сообщает Укринформ.

“Поправка была народных депутатов, и мы ее поддерживаем — с 2028 года люди, которые будут иметь 40 лет стажа, будут идти на пенсию независимо от возраста”, - сказал Рева.

В то же время он напомнил, что согласно проекту пенсионной реформы лица, которые будут иметь 35 лет страхового стажа, смогут выходить на пенсию в 60 лет, от 25 до 35 лет стажа в 63 года, не менее 15 лет стажа - в 65 лет.