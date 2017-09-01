В МинАТО считают, что закон о реинтеграции Донбасса будет готов к концу сентября

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины считают, что законопроект о реинтеграции Донбасса будет готов к концу сентября.

Об этом заявил замглавы МинАТО Юрий Грымчак в интервью "Радио Свобода".

"Я думаю, что после того, как пройдет Генеральная Ассамблея (ООН, - ред.) и станет понятно, каким образом мы будем принимать миротворцев. Думаю, что до конца сентября", - сказал он.