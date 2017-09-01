В законопроекте о реинтеграции Донбасса понятие антитеррористической операции заменят "Операцией по обороне Украины".

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

Так, отвечая на вопрос ведущего, каким термином предлагается заменить АТО, Грымчак ответил: "Операция по обороне Украины".

Он также подчеркнул, что термин "война" употребляться не будет. "Мы можем назвать это войной. Фактически, тогда мы объявляем войну Российской Федерации. Мы объявляем войну и начинаем получать все, что может предложить российский ВПК", - сообщил Грымчак.