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Террорист Захарченко вслед за Путиным одобрил введение миротворцев ООН на Донбасс

Сегодня, 15:08 citynews.net.ua | Напечатать

Главарь "Донецкой народной республики" Александр Захарченко заявил, что согласен на введение миротворцев ООН в зону вооруженного конфликта на Донбасс, ведь это может помочь решить проблему.

При этом он указал, что именно "народ Донбасса" заинтересован во введение миротворческой миссии, ради прекращения конфликта.

"И ради этой цели мы готовы не только рассматривать любые инициативы, но и выдвигать собственные. Предложение президента России в Совбезе ООН рассмотреть вопрос о введении миротворцев ООН в Донбасс необходимо обсуждать", - подчеркнул он.

Тем не менее, Захарченко отметил, что миротворцев на Донбасс можно будет вводить только после выполнения Украиной взятых на себя обязательств по части безопасности. Он обратил внимание на то, что украинская сторона должна придерживаться режима прекращения огня, а также отвести полностью все тяжелое вооружение.

"Только после этого можно говорить о миротворцах как охранниках наблюдателей ОБСЕ предметно. В противном случае, если вооружения украинской стороны останутся на лини разграничения и вести себя Киев будет так, как сегодня, миротворцы могут стать объектом провокаций с украинской стороны. В любом случае, мы готовы обсуждать указанную инициативу и настаиваем, что без одобрения со стороны ДНР и ЛНР никакие изменения в формате урегулирования невозможны", - объяснил главарь боевиков.


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