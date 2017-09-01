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МИД Украины: Киев не намерен вести переговоры с ОРДЛО о миротворцах на Донбассе

Сегодня, 14:32 citynews.net.ua | Напечатать

Развертывание миротворческой операции ООН может способствовать восстановлению мира и безопасности на Востоке Украины.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что еще в марте 2015 года президент Украины Петр Порошенко официально направил Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН обращение по развертыванию на территории Краины миротворческой операции под эгидой ООН. Это письмо было распространено 2 апреля 2015 как официальный документ СБ ООН. Соответствующая инициатива главы государства была поддержана СНБОУ и Верховной Радой Украины.

Целью такой операции должно стать обеспечение прочного мира в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основе Минских договоренностей и с соблюдением основных принципов и норм Устава ООН с усилением присутствия СММ ОБСЕ.

«С тех пор Россия как государство-агрессор постоянно саботировала предложения Украины, отказываясь рассматривать наше обращение в СБ ООН и даже утверждая, как это было в июне 2016 года, что Украина не обращалась к СБ», - подчеркивается в комментарии.

В МИД акцентировали, что «Украина всегда отстаивала четкую позицию, что любое международное миротворческое присутствие должно вводиться с согласия и после исчерпывающих консультаций с украинской стороной, предусматривать вывод всех оккупационных войск и наемников, а также их оружия с территории Украины и обеспечивать надежный контроль российско-украинской границы для предотвращения попадания российских военных, оружия, техники и наемников на территорию Украины».

«В случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира (ОПМ), не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев, поскольку это будет противоречить базовым принципам миротворческой деятельности ООН. В равной мере не может идти речи о получении согласия на проведение ОПМ от незаконных вооруженных формирований, действующих на территории ОРДЛО при поддержке, финансировании и материально-техническом обеспечении со стороны РФ», - подчеркивается в комментарии.

Также в украинском МИД считают, что предложение Путина «свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутренним украинским конфликтом и исказить саму идею и цели введения миротворческой операции, которая не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановления территориальной целостности Украины».

«В то же время, Украина как последовательный сторонник инициативы развертывания миротворческой операции ООН на Донбассе готова прорабатывать этот вопрос. В этой связи постпредству Украины в Нью-Йорке дано поручение провести соответствующие консультации с делегациями в СБ ООН. Считаем также, что неукоснительное соблюдение российской стороной устойчивого и полного режима прекращения огня, объявленного в конце августа в связи с началом учебного года, должно создать благоприятную почву для начала диалога с целью размещения миротворческой миссии ООН на Донбассе», - резюмировали в МИД.


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