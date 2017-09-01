В Лисичанске водитель наехал на детскую коляску с младенцем

Патрульная полиция просит помочь в установлении личности водителя и местонахождение автомобиля, который совершил наезд на детскую коляску с младенцем.

3 сентября, около 18 часов 40 минут, в Лисичанске на улице Гора Поповая, возле дома № 27, водитель автомобиля ВАЗ 2101 зеленого цвета двигаясь задним ходом, совершил наезд на детскую коляску с младенцем. В результате наезда коляску получил повреждения, младенец, его 14-летняя сестра и мать, которые находились рядом не пострадали.

Совершив наезд, мужчина вышел из машины, выругался на мать с ребенком и уехал.

По описанию свидетелей, водитель автомобиля крепкого телосложения, на вид 35-40 лет, имел темные волосы и загорелый цвет кожи. Автомобиль, вероятно ВАЗ 2101, зеленого цвета, без переднего бампера.

"Если Вам известно местонахождение указанного автомобиля или водителя, обращайтесь в Управление патрульной полиции по адресу: Лисичанск, ул. Штейгерська, 8 или по телефону: 102", - сказано в обращении полиции.